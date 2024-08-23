雲林死亡自撞事故略增 連3天交通大執法取締違規

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣警察局有鑑於近月死亡自撞事故偏高，從昨天起至24日規畫交通大執法，針對不當駕駛及超速行為等重大交通違規，執行強力取締專案勤務，以減少交通事故發生。

雲林縣警察局交通隊統計，今年7、8月份有7件死亡自撞事故，導致8人死亡，相較於今年上半年度略有偏高，因此警方昨天起展開為期3天交通大執法，不同時段在雲林縣內20處易肇事及易超速路段（口）取締違規。

警方表示，行政院補助雲林縣建置6處「路口多功能交通違規科技執法設備」，今年10月1日正式執法，加上現有12處，屆時雲林縣「路口多功能交通違規科技執法設備」將增加為18處。

警方指出，新設6處路口科技執法設備地點包括，斗六市火車站（斗六市民生路與大同路）、西螺鎮中山路與公正路（西螺轉運站）、古坑鄉（台3線）光興路與永興路、元長鄉縣道145線與雲172線路口（客厝國小旁）、北港鎮僑美國小（台19線華勝路）、斗六市鎮北路與明德北路。各路口分別可以偵測多種違規項目，包含路口未禮讓行人、闖紅燈及超速等。

此外，雲林縣追加編列預算，在土庫鎮145縣道32公里處、莿桐鄉台1線與中正路口、元長鄉台19線與雲168線路口等3處設置固定式測速照相設備。

雲林縣警察局交通隊強調，建置科技執法非以處罰為目的，是為導正及嚇阻部分違規駕駛人的不良習慣，促使民眾養成遵守交通規則觀念，並減少交通事故發生。（編輯：郭諭儒）1130823