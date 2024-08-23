彩虹眷村遭潑漆求償一審敗訴 中市府研議後續處理

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中知名景點彩虹眷村，111年遭負責維護的彩虹文創公司以油漆覆蓋部分牆面，市府提告求償日前一審敗訴。市府表示，對判決結果表示尊重，將研議後續處理方式，維護大眾權益。

位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由黃永阜自民國97年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」封號，黃永阜於今年1月間以101歲辭世。

負責彩虹眷村維護的彩虹文創公司負責人魏丕仁，於民國111年7月30日帶領員工，以油漆覆蓋17面牆面彩繪。經在場保全發現通報警方到場，將魏丕仁等人逮捕送辦，事後中市府向魏丕仁等人提出刑事毀損告訴，並求償新台幣150萬元修復費用。

民事部分，經台中地院審理後，法官認為，魏丕仁等人於彩虹眷村認養期間，確實已進行建物地面牆面破損掉漆維護、地面破損使用、美化等營繕工作，雖於認養期間即將屆滿前，有將部分彩繪作品以油漆塗抹覆蓋行為，但並未導致建物外觀價值較認養前減損，難認有不法侵害市府所有權情形，日前判處市府之訴駁回，可上訴；刑事部分，法院仍在審理中。

中市府今天透過文字稿表示，111年台中市彩虹村遭人以油漆覆蓋導致無法開放參觀，中市府為捍衛公有財產及民眾權益，對破壞者彩虹文創及員工提起刑事及民事訴訟，並求償150萬元，19日民事訴訟由台中地方法院宣判駁回。

中市府表示，彩虹村建物及土地為市有財產，附著在牆上的彩繪畫作也是不動產的一部分，同樣屬於公有財產，對於民事訴訟判決結果表示尊重，市府將研議後續處理方式，以維護大眾權益。（編輯：郭諭儒）1130823