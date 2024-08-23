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台中彩虹眷村牆面遭潑漆 市府告文創公司求償一審敗訴

2024/8/23 15:43（8/23 16:00 更新）
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台中知名景點彩虹眷村，2022年遭負責維護的彩虹文創公司帶領員工以油漆覆蓋部分牆面。（台中市政府提供）
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中知名景點彩虹眷村，111年遭負責維護的彩虹文創公司帶領員工以油漆覆蓋部分牆面，市府對負責人魏丕仁等人求償，台中地院審理後認定未侵害所有權判市府敗訴，可上訴。

台中地院判決書指出，中市府於民國102年12月間，因土地重劃取得台中市南屯區原彩虹眷村的土地及建物，因黃永阜持續以油漆彩繪建物牆面、地面頗富童趣，中府決定暫緩拆除建物，並於103年1月規劃開放為「彩虹村」，為台中市知名旅遊觀光景點。

中市府文化局於106年8月，與黃永阜簽訂「台中市南屯區彩虹村認養維護契約書」，約定由黃永阜認養建物，認養期間為106年8月1日至109年7月31日，並於109年8月1日續約至111年7月31日，黃永阜與代理人彩虹文創公司負責人魏丕仁依約應於契約期間，認養建物內設施及作品。

中市府主張，魏丕仁因與市府續約不成，夥同公司員工等人於111年7月30日，以油漆覆蓋17面牆面彩繪，致黃永阜創作的彩繪圖案毀損，使建物整體美觀及藝術價值降低，向彩虹文創及魏丕仁求償新台幣150萬元修復費用。

彩虹文創公司則主張，黃永阜於99年、101年間，將已完成及未來創作的作品著作權，轉讓予魏丕仁等人，魏丕仁於102年帶創作團隊進駐，開始規劃、美化彩虹村。彩繪畫作屬人類精神創作，與民法第811條所規定的建物材料成分權利歸屬問題有別，市府無視著作本身特殊性，援引民法物權規定，主張擁彩繪所有權利，於法難認有據。

彩虹文創公司認為，依認養契約，認養契約期滿時，魏丕仁及彩虹文創公司負回復原狀後返還的義務，契約並未約定應保持彩繪牆面「現狀」返還。建物於106年間交付認養時，包括本件17面牆大部分牆面、地面均為素面，並無任何繪畫、塗鴉，認養期間才由魏丕仁等人進行粉刷、塗鴉及彩繪創作、改作，魏丕仁無意將著作權利無償讓與他人。

法官審酌，黃永阜已將完成及未來所創作作品著作財產權，全部讓與魏丕仁等人，魏丕仁有權加以重製、改作；黃永阜與中市府簽訂的認養契約，對已創造完成的彩繪作品，可加以改作甚至重新創作，黃永阜對彩繪作品管理處分行為，並不會構成對市府所有權有不法侵害，魏丕仁與公司團隊，依黃永阜授權得依契約自行管理牆面或地面上彩繪，於法有據。

法官認為，魏丕仁等人於認養期間，確實已進行建物地面牆面破損掉漆維護、地面破損使用、美化等營繕工作，雖於認養期間即將屆滿前，有將部分彩繪作品以油漆塗抹覆蓋行為，但並未導致建物外觀價值較認養前減損，難認有不法侵害市府所有權情形，日前判處市府之訴駁回，可上訴。

位於台中市南屯區的知名景點彩虹眷村，由黃永阜自97年間開始，因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，綺麗具特色的繪畫讓他獲得「彩虹爺爺」的封號，黃永阜於今年1月間以101歲辭世。（編輯：郭諭儒）1130823

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