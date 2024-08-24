台中9月大男嬰疑遭虐死 父遭收押禁見

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市1名9個月大男嬰前天無呼吸心跳送醫不治，男嬰父母原聲稱是趴睡造成窒息，事後男嬰父親27歲廖姓男子才坦承毆打兒子，檢方複訊後依重傷害致死等罪嫌向法院聲押禁見獲准。

台灣台中地方檢察署表示，廖男23日晚間經檢察官複訊後，認定涉犯中華民國刑法重傷害致死、凌虐幼童致死及違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨院方裁准。

台中市政府警察局第三分局22日下午5時57分獲報，東區某民宅內有男嬰無呼吸心跳，救護人員到場後緊急送往醫院救治，但到院急救後仍不治。

醫療人員發現男嬰身上有疑瘀青不明外傷，通報警方，經第三分局組專案小組調查，調閱各項事證，帶回男嬰的父母廖男及23歲甘女分別詢問。

2人面對警方調查時，起初都供稱男嬰趴睡造成窒息，直到警方指出男嬰傷勢，廖男才坦承兒子哭鬧，他一時失控徒手及以玩具毆打男嬰，事後發現男嬰無呼吸心跳，趕忙要送醫。

警方全案詢問後，將廖男與甘女移送中檢偵辦，其中廖男遭檢方聲押，甘女訊後請回。（編輯：陳政偉）1130824