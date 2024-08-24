男子販售喪屍煙彈油料 北市警查獲4公斤送辦

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（中央社記者劉建邦台北24日電）周姓男子販售可製造喪屍煙彈的依托咪酯油料，台北市警方先逮捕藥頭，再循線緝獲周男，在雙北市居住處搜出近4公斤依托咪酯油料等物，警詢後送辦。

台北市政府警察局信義分局今天召開記者會，偵查隊副隊長陳櫸林說，日前查獲販毒案，經向上溯源追查，分析情資及擴大調閱監視器影像後，發現20歲周姓男子涉重嫌，警方組成專案小組偵辦。

警方說，周姓男子把依托咪酯稀釋後，再把油料販售給下游，並以約定當面交易規避查緝，且把毒品藏在台北市南港區及新北市汐止區的居住地點。

警方掌握情資，順利逮人，並前往周男居住處所搜出近4公斤依托咪酯油料、42公克K他命及毒品咖啡包等物，周男坦承涉案但未供出依托咪酯原料來源。

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警方初估，周姓男子持有的依托咪酯若製成煙彈並順利售出，可得手約新台幣500萬元。警詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地方檢察署偵辦。

警方表示，近期加大查緝力度，將持續追查提供周姓男子毒品的上游來源，並透過警民合作，挖掘社區潛藏毒品線索，展現打擊毒品決心。依托咪酯原為管制藥物，法務部6月提列為第3級毒品審議，8月5日經行政院公告列管為第3級毒品。（編輯：唐聲揚）1130824