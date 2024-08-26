男不滿騎車遇狗追吠 竟攜子赴飼主處2度開槍

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（中央社記者吳哲豪彰化縣26日電）黃男騎機車載女兒行經花壇鄉139線走錯路，被許男飼養的黑狗追吠，黃男事後帶未成年兒子拿瓦斯槍、玩具手槍，2度前往許男住處開槍，警方今天將黃男父子送辦。

彰化縣警察局彰化分局指出，黃男日前騎機車載著女兒行經彰化縣花壇鄉139線，疑似走錯路騎進許男住處，許男飼養的黑狗看見陌生人，除大聲吠叫外，還一路跟隨黃男父女的機車。

黃男雖擺脫黑狗但仍心生不滿，23日帶著兒子，手持瓦斯槍及玩具手槍，前往許男住處對黑狗及屋外的木瓜樹連開多槍後離開，隔天凌晨又前往許男住處開槍，許男報警處理，彰化分局昨將黃姓父子逮捕，另在黃男住處起出空氣槍2支（含彈匣）、火藥式左輪玩具槍1支、BB彈1包等證物。

許男向員警說明，黃男第一次來到住處時，就對著黑狗開了好幾槍，他曾出門制止，不過看到對方手上有槍，心生恐懼，沒想到黃男隔天凌晨又來住處開槍，只好報案請警察抓人。

黃男被捕後供稱，因機車被黑狗追吠，才會帶兒子前往許男住處報復，開槍時又遇阻擋心生不滿，隔天凌晨再持瓦斯槍、玩具手槍等，2度前往許男住處開槍，想要警告對方。

黃姓父子經警訊後，今天被依妨害自由及少年事件處理法，函送彰化地檢署及彰化地方法院少年法庭偵辦。（編輯：謝雅竹）1130826