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新北父子桃園山區爭執墜谷父亡 兒遭收押

2024/8/26 15:12（8/26 15:31 更新）
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新北市33歲楊姓男子日前騎機車載著父親外出遊玩，到桃園市復興區桃119線時發生爭吵，2人發生扭打皆跌落山谷，楊父救起後傷重不治，檢方認為楊男涉嫌殺害直系尊親屬罪嫌，26日向法院聲押獲准。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月26日
新北市33歲楊姓男子日前騎機車載著父親外出遊玩，到桃園市復興區桃119線時發生爭吵，2人發生扭打皆跌落山谷，楊父救起後傷重不治，檢方認為楊男涉嫌殺害直系尊親屬罪嫌，26日向法院聲押獲准。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）新北市33歲楊男，24日騎機車載父親到桃園市復興區遊玩，途中卻因故爭執互相拉扯雙雙跌落山谷，楊父傷重不治。檢方訊後認楊男涉嫌殺害直系尊親屬罪嫌，今天向法院聲押獲准。

桃園市警局大溪分局偵查隊副隊長郭惠茵接受媒體聯訪表示，新北市33歲楊姓男子24日騎機車載著父親，到桃園市復興區桃119線1.5公里處時，因故發生爭吵，過程中2人發生扭打雙雙滑落溪谷，楊父救起後已失去生命跡象，警方隨後將楊男帶回訊問，依殺人罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

根據知情人士指出，楊男長期獨自照顧疑有失智症的73歲父親，24日下午，楊男騎機車與父親一起到東眼山出遊，但中途疑似發生口角，在路邊停下起爭執。

根據目擊者指出，2人拉扯後，同時跌落一旁深約200公尺溪谷，馬上向警消報案，隨後楊男也自行爬上路邊向路人求助。

經桃園地檢署檢察官訊問後，認為楊男涉犯刑法第272條殺害直系尊親屬罪嫌向法院聲請羈押，今天上午經桃園地方法院裁准。檢警將擇期對楊父解剖，進一步釐清死因。（編輯：李淑華）1130826

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