兄弟走私近4億大麻 高雄分署11/11拍賣運毒漁船

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）澎湖籍漁船「正一號」夏姓船長與胞弟自中國走私市值近4億毒品大麻花，在安平港被攔下查獲。兄弟倆各判11年、8年定讞。行政執行署高雄分署將在11月11日拍賣運毒漁船。

台灣高等法院台南分院刑事判決指出，有毒品前科的王姓男子想以漁船走私大麻回台販售牟利，民國106年7月找上澎湖籍漁船「正一號」夏姓船長開船，並談妥以新台幣112萬元為運輸報酬，夏男和其登記船主的胞弟開船至中國廈門外海取得重約260公斤的大麻花後，藏在漁船暗艙內返台。

當漁船回到澎湖七美港後，夏男再帶著漁獲開船載印尼籍漁工運抵台南安平港，結果遭檢警查獲二級毒品大麻花，初估市價近4億元。

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全案經多年纏訟，主謀王男更二審遭依毒品、走私等罪判處有期徒刑13年，夏男遭判11年，其胞弟8年，並經最高法院駁回上訴定讞。運毒船隻也被法院宣告沒收，交由第三人保管，停泊於澎湖七美碼頭。

法務部行政執行署高雄分署今天指出，此漁船已移送高雄分署執行，訂於11月11日中午11時辦理「五打七安」案件聯合拍賣會，有興趣民眾屆時可參閱拍賣公告參與投標，底標價是61萬2000元。（編輯：郭諭儒）1131025