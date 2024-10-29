台南男童疑遭虐死 生母犯傷害罪二審仍判2年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南2歲謝姓男童去年10月疑遭虐死，謝姓生母及同居人生父陳男遭逮送辦，謝女因成年人故意對兒童犯傷害罪，一審判刑2年後上訴二審，台南高分院今天維持原判，全案可上訴。

台灣高等法院台南分院今天指出，謝姓男童於民國111年間疑遭虐待，同年4月由台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心安置，隔年7月才返回原生家庭，和謝女、陳男及胞姐謝姓女童同住於租賃飯店。

謝女、陳男認為男童不服管教，一度施虐，謝女也放任陳男持續對男童凌虐，陳男更在謝女外出工作不知情時，重擊男童腹部重傷，引發敗血性休克，送醫急救不治死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南地檢署偵結起訴，謝女涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，台南地方法院判處有期徒刑2年，檢方認為判刑過輕而提起上訴，但台南高分院認定謝女坦承犯行，清楚供述陳男對男童暴行，有彌補過錯的悔悟心意，駁回上訴。維持2年原判。

另外，陳男涉犯凌虐未滿18歲之人妨害身心發育致死、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，由台南地院國民法官專庭審理。（編輯：謝雅竹）1131029