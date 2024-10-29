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前台南經發局長陳凱凌貪污定讞 懲戒法院判免議

2024/10/29 17:00
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（中央社記者劉世怡台北29日電）前台南市經發局長陳凱凌貪污遭判刑及宣告褫奪公權定讞。懲戒法院今天認定應撤職並停止任用，但審酌褫奪公權確定，已不得任用為公務人員，再懲戒並無實益，判決免議，可上訴。

陳凱凌收受現金、性招待，聲請交保屢遭駁回，一審判刑8年；經上訴，二審的台南高分院改判6年5個月，褫奪公權5年；原本上訴三審但撤回，全案定讞。

監察院通過陳凱凌的彈劾案，移送懲戒法院審理。懲戒法院今天判決免議，可上訴。

懲戒法院指出，陳凱凌在民國109年至111年擔任台南市經濟發展局局長期間，假借職務上權力、機會，要求並收受與其有職務上利害關係者黃姓民眾的賄賂、飲宴應酬及性招待。

此外，他在110、111年間未將借貸給廠商的新台幣250萬元債權如實為財產申報，並在110年間購買房地產簽約時，以加計400萬元提高總價的方式，欺騙地政士在實價登錄系統登錄不實的房價，向銀行超貸，詐取約338萬元現金，並隱匿犯罪所得觸犯洗錢罪。

另外，他在109年間明知應報請台南市政府核准首長宿舍租賃申請、經費支出及財物採購案，卻僭越市府職權自行核定，獲得房屋租金及財產上利益，又不當指示人員怠惰行事，造成「七股科技工業區開發案」及「柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案」發生執行進度延宕與公庫損失。

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懲戒法院認為，陳凱凌的貪污行為，經法院判刑並宣告褫奪公權確定，依公務人員任用法規定，他已不得被任用為公務員，任用後應予免職，此法律效果相當於公務員懲戒法中最重的「免除職務」懲戒處分。

懲戒法院合議庭審酌他的違失行為，嚴重敗壞公務員風紀，影響社會風氣及民眾觀感，重挫政府廉能形象，依公務員懲戒法，認為應處撤職並停止任用4年為適當，但參酌上述規定結果，再對他為懲戒並無實益，此件已無受懲戒處分的必要，判決免議，可上訴。（編輯：戴光育）1131029

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