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朱學恒涉強吻鍾沛君案 二審宣判前調解仍未達共識

2024/10/29 17:24（10/29 22:06 更新）
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名嘴朱學恒（圖）涉強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，一審依強制猥褻罪判刑1年2月，案經上訴，朱學恒在二審開庭時改口認罪，合議庭辯結後訂於11月14日宣判，不過高院29日下午再次傳訊朱學恒。中央社記者郭日曉攝 113年10月29日
名嘴朱學恒（圖）涉強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，一審依強制猥褻罪判刑1年2月，案經上訴，朱學恒在二審開庭時改口認罪，合議庭辯結後訂於11月14日宣判，不過高院29日下午再次傳訊朱學恒。中央社記者郭日曉攝 113年10月29日
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（中央社記者劉世怡台北29日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，二審定於11月14日宣判。台灣高等法院今天再度開庭調解，但雙方並未達成共識。鍾沛君庭訊後僅表示，靜候審判。

朱學恒離開高院時，面對媒體提問，不發一語。

全案緣於，朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，雙手壓住鍾沛君肩膀強行親吻嘴唇。隨後再度起身走向鍾沛君，再次強行親吻嘴唇。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，審酌朱學恒所為嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。

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案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，朱學恒於臉書（Facebook）貼文指出，「本人於民國111年8月6日晚間6時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。」

鍾沛君表示，朱學恒曾透過律師提和解及價碼，卻對犯行未認真道歉，並於17日出庭時受訪表示，調解還無進度，看不到朱學恒道歉的誠意在哪裡，朱學恒與律師一直提到錢與價碼，但她不是一個商品，對方不要再以價碼羞辱別人，這件事關係著正義與真相，從來不是價錢的問題。（編輯：李錫璋）1131029

台灣高等法院29日針對名嘴朱學恒被控妨害性自主案，再度召開訊問庭，國民黨台北市議員鍾沛君（圖）出庭。中央社記者郭日曉攝 113年10月29日
台灣高等法院29日針對名嘴朱學恒被控妨害性自主案，再度召開訊問庭，國民黨台北市議員鍾沛君（圖）出庭。中央社記者郭日曉攝 113年10月29日
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