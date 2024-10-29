侮辱職務罪違憲大阪處案更審開庭 楊蕙如主張無罪

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（中央社記者劉世怡台北29日電）憲法法庭認定「侮辱職務罪」違憲，「卡神」楊蕙如等人涉侮辱大阪辦事處被判刑5月確定案件廢棄發回台灣高等法院更審。高院今天開庭審理，楊女等人做無罪答辯。

全案緣於，民國107年9月颱風「燕子」侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人蔡福明上網推波助瀾，從網路迅速擴散。台灣高等法院依侮辱公務員依法執行職務罪判處楊蕙如、蔡福明各5月徒刑，得易科罰金確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，也欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭5月底做出113年憲判字第5號判決，認定刑法第140條「侮辱公務員罪」合憲、「侮辱職務罪」違憲。

憲法法庭指出，刑法第140條規定關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形，於此範圍內，與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。

憲法法庭判決表示，刑法第140條關於侮辱職務罪部分，與憲法第11條保障言論自由之意旨有違，自此判決宣示日起，失其效力。台灣高等法院有關楊蕙如、蔡福明案的刑事判決違憲，廢棄並發回台灣高等法院。

高院受理案件後，今天開庭，傳喚楊蕙如、蔡福明到庭。審判長庭上表示，沒有憲法法庭發回案件審理經驗，請檢辯雙方陳述此件審理範圍，並指此件更審審理範圍是回到一審判決上訴高院階段。

被告楊蕙如、蔡福明在庭上均主張無罪。不過，檢察官表示，被告上訴無理由，請駁回上訴。（編輯：戴光育）1131029