男毒駕摔落溝渠亡 父母提國賠求償322萬敗訴

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄黃姓騎士不慎從路旁護欄缺口摔進溝渠死亡，父母認定管理疏失提起國賠322萬多元，但高雄地院法官認為依黃男身高就算跌入水溝也不會溺水，是毒駕致死，判黃男父母敗訴。可上訴。

高雄地方法院判決指出，黃男民國111年5月8日凌晨騎車沿高雄市林園區港埔三路東往西方向行駛，但駛至港埔三路後厝分43-1桿前，因不明原因駛出右側邊線再衝出護欄缺口，最後摔落缺口旁溝渠，之後被發現倒在溝渠中死亡。經法醫相驗解剖，鑑定直接致死原因為多重藥物中毒與生前溺水窒息。

黃男父母獲悉後，認為護欄是由市府工務局設置、管理，但卻存有足夠人車進入寬度的缺口，工務局、農水署應負設置、管理疏失。據此提出國賠，求償新台幣322萬多元。

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法官參照法醫相關證詞，認定現場水深僅約45公分，死者極可能因藥物因素，而非外傷，致摔落水溝後未能起身避免溺水窒息，加上護欄缺口處兩旁護欄上有設置警告反光導標，但黃男當時無外力影響，卻騎車向右偏移超出道路邊線，並繼續往外80公分駛至缺口處，顯然欠缺正常意識狀態下注意能力，據此證明黃男是因受藥物中毒影響，才在摔落溝渠後，未能起身避免溺水窒息。

法官認為，工務局就缺口未施作護欄固然有管理欠缺，但與黃男死亡結果間不具相當因果關係，農水署對溝渠設置、管理並無欠缺，均與國家賠償成立要件不符，自不成立國家賠償責任，據此判決黃男父母敗訴，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1131102