刑法墮胎罪預告修正提高罰金惹議 法務部撤回草案再研議

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（中央社記者劉世怡台北5日電）法務部預告修正刑法墮胎罪，包括規定不罰的適用範圍及提高罰金，引發爭議，婦團籲除罪。法務部今天表示，考量本罪存廢、不罰範圍及刑度等各界意見，決定先撤回草案預告，再研議。

法務部指出，辦理刑法墮胎罪章修正草案的法案預告程序，經廣納各界寶貴意見後，認本罪章的修正涉及對懷胎婦女身體自主權、健康權的保障及衡平對胎兒的保護議題，各界意見對於本罪存廢、不罰的範圍及刑度的意見，目前尚未獲得共識，因此撤回草案預告，再行研議，以期周延。

現行刑法第288條規定，懷胎婦女服藥或以他法墮胎者，處6月以下有期徒刑、拘役或新台幣3000元以下罰金。懷胎婦女聽從他人墮胎者，亦同。因疾病或其他防止生命上危險之必要，而犯前二項之罪者，免除其刑。

此外，現行刑法第290條規定，意圖營利，而犯墮胎罪者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1萬5000元以下罰金。因而致婦女於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1萬5000元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1萬5000元以下罰金。

法務部日前預告修正刑法墮胎罪，包括規定刑法第288條墮胎罪不罰的適用範圍，刪除刑法第292條宣傳墮胎罪，以及調整罰金級距，通盤檢討罰金刑等。

其中，懷孕婦女墮胎者，從3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者，罰金從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。

對於相關修法草案，婦團指出，人工流產選擇是女性身體自主權行使，除罪是全球趨勢。

另外，婦產科醫師擔心修法造成執業心理壓力，罰與不罰的灰色地帶，可能讓女性身體自主權倒退。（編輯：戴光育）1131105