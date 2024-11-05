網售標榜高仿偽造車牌 刑事局逮2賣家法辦

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（中央社記者蘇木春台中5日電）刑事局追查網路有賣家販售業者標榜高仿車牌，日前循線逮捕張姓及紀姓賣家，2人收單後，委由中國的偽造車牌業者製造，並出貨給買家，警方循線逮人後依法送辦，並持續追查買家身分。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊今天表示，刑事局執行情蒐時，發現各大社交軟體有販售假車牌的不法業者，立即與台中市警察局刑事警察大隊及新北市警察局土城分局等單位，共組專案小組進行偵查，進而鎖定2名販售假車牌的賣家，及相關買家進行查緝。

警方今年8月至10月間，分多波查緝行動，先逮捕在台的賣家41歲張男與24歲紀男等2人，並查扣偽牌、手機與金流紀錄等贓證物。

警方查出，涉案的賣家收取買家訂金後，再委由位於中國偽造車牌業者，將牌照直接出貨給買家，每面車牌售價新台幣6000元至1萬元不等，且業者標榜高仿車牌，不僅針對字體、防偽的梅花烙印進行升級，使警方難以辨識，更增加查緝難度。

警方清查，2名賣家至少經手賣出假車牌達600面，售出偽造車牌不法所得近480萬元，警方全案詢問後，將張男等2人依偽造文書罪嫌送辦。

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另外，專案小組擴大查緝偽造車牌買家，前往新北市、桃園市、苗栗市、台中市及彰化縣等地共查獲20名買家，其中不乏具詐欺、毒品危害防制條例及暴力犯罪前科的買家，專案小組將持續擴大追查相關不法犯罪。

警方呼籲，民眾私下製作、販售偽造車牌的行為，涉犯刑法偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；另外使用偽造車牌上路，除觸犯刑法偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並可依據道路交通管理處罰條例，最高可處3600至1萬800元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1131105