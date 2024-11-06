下士修單索吊橋遭重創獲賠償 父母另求國賠敗訴

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（中央社記者劉世怡台北6日電）陸軍特種作戰指揮部陳姓下士支援修復單索突擊吊橋，遭滑輪擊中頭部致腦部重創，獲國賠新台幣1010萬多元確定。陳的父母另提國賠訴訟，二審今天認定請求權消滅，仍判父母敗訴。

判決指出，陳姓下士民國104年在陸軍特種作戰指揮部服役，當時吳姓營長前往營區視察時，發現單索突擊吊橋繩索破損，營長指示鄭姓下屬率員更換，並召集陳姓下士等32名官兵支援修復，但在執勤時因為拉力過大，繩索意外斷裂，造成滑輪在反作用力下反彈擊中陳姓下士的頭部、上下顎等處。

陳姓下士送醫後重度昏迷，腦部因嚴重受創而記憶力受損，生活無法自理，向法院提出國家賠償訴訟，對象為國防部陸軍司令部，法院判決獲賠償1010萬多元確定。

陳姓下士的父母另提起國賠訴訟主張，陳姓下士的傷勢經醫院回覆表示屬重大不治的傷害，無回復可能，終身需仰賴他人照護，足認國防部陸軍司令部侵害他們的身分法益情節重大，時效由醫院回覆表示起發生損害，請求賠償各240萬元、159萬元。

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一審法院駁回後，陳姓下士的父母提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審今天認定，陳姓下士是104年11月13日發生本件事故受傷，本件原告基於父母身分的法益即已受到侵害，依國家賠償法所定「自損害發生時起」的5年時效，應從104年11月13日的翌日起算。

二審指出，5年時效已於109年11月13日時效完成，但原告卻遲於111年1月4日提出國家賠償請求書，以及111年5月11日提起本件訴訟，明顯已逾期，其請求權已消滅，因此駁回上訴。本件還可上訴。（編輯：方沛清）1131106