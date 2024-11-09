女感情受挫情緒失控 高鐵左營站外持剪刀被制止

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）北捷板南線昨晚發生旅客遭人持美工刀攻擊事件，不料高鐵左營站昨天也有一名女性民眾因感情因素情緒失控，並在站外廣場持剪刀咆哮自傷，警方到場安撫情緒將女子送醫。

鐵路警察局高雄分局指出，一名女子昨天晚間6時許被民眾發現在高鐵左營站外廣場，3號出口1樓樓梯處持剪刀自傷，鐵警局獲報後立即派員前往處理。

警方調查，這名33歲女子因感情因素無法排解負面情緒自傷，警方到場初步安撫情緒，並伺機控制現場取下剪刀，確保民眾及往來旅客身心安全，現場也有高鐵人員共同在場協助救護，救護人員到場評估後，將女子送醫救治。

高雄分局呼籲，民眾如於站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，可即時撥打110報案電話，及時尋求協助，共同維護旅運安全。（編輯：郭諭儒）1131109

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。