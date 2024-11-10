警車前蛇行引追捕 板橋男自撞涉毒又收16張罰單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市板橋街頭有人不打方向燈在警車前蛇行，引警一路追捕，逃逸過程不斷違規，最後自撞遭逮且被搜出喪屍煙彈，除依毒品、公共危險罪嫌送辦，還收到16張共6萬多元罰單。

根據警方調閱監視畫面，海山警分局埔墘派出所員警今天中午11時許巡邏行經萬板路及莊敬路口時，突見1部自小客車高速由警車後方接近，並急促按鳴喇叭，隨即切入內車道後再駛至警車前方車道，全程未使用方向燈及蛇行駕駛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方見狀除通報攔截圍捕並尾隨，只見這部車多次闖紅燈與驟然變換車道，一路從莊敬路、萬板路口到雙十路2段70巷口自撞遭逮。車行距離約3公里。

新北警方表示，37歲的江姓駕駛被查獲時，不僅精神恍惚且企圖反抗逃逸遭警壓制，車內查扣含依托咪酯的俗稱喪屍煙彈17顆，詢後，除依公共危險及毒品罪嫌移送法辦外，也針對江男各項交通違規行為，開出16張共新台幣6萬1700元罰鍰的罰單。（編輯：李錫璋）1131110