台南情侶檔冒名誣告378人 檢方起訴建議從重量刑

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南陳姓情侶檔涉冒用他人名義向全台各地檢署誣告378人次，及偽造不實債權文件向法院聲請支付命令46件，檢方認2人行徑惡劣且犯後態度不佳，提起公訴並建議法院從重量刑。

台南地檢署今天新聞稿指出，被告陳姓男子與陳姓女子於民國112、113年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件。

南檢指出，2人另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全台各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告，檢察官偵辦後認2人涉犯刑法誣告、偽造私文書、偽造印章、印文、行使偽造私文書，及違反個人資料保護法、律師法等罪嫌，依法提起公訴。

南檢指出，被告2人因與他人發生債務糾紛等細故，不思以合法方式溝通，無視法律規定，偽造債權契約濫行反覆聲請支付命令，對法院施用詐術，若相對人不察，即可以極低代價獲得高額支付命令，執行名義財產上利益，且相對人縱使欲救濟，也將耗費極大成本及訴訟資源。

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南檢指出，另外，2人涉大量偽造證據、告訴狀，冒用他人名義向全台各地檢署誣告，濫用有限司法資源，並使被冒名申告者疲於奔命，又誣指他人犯罪，行徑至為惡劣，且2人到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建議法院從重量刑。

此案原起於福建連江地方檢察署受理告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告等情事，進一步查悉陳姓情侶檔以相同手法向各地檢署冒名申告，經台灣高等檢察署召開專案會議，協調各地檢署調查相關案件，並由台南地檢署於7月查獲2人，偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准，至今2人仍在押。（編輯：郭諭儒）1131111