失聯移工到案遭退貨 移民署：須跨部會合作處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北11日電）報載台灣失聯移工數量不斷攀升，「一邊遭退貨、一邊危及治安」情形正全國上演。移民署今天說，移工在台衍生問題須跨部會合作，標本兼治，自源頭管理以減少相關問題。

聯合報報導指出，基隆某派出所警方今年上半年帶6名失聯移工到移民署基隆專勤隊投案，發現其中3人已在桃園「自首」，卻因繳不起新台幣5萬元罰鍰、又無法被收容，遭桃園專勤隊「退貨」後轉向基隆，最後因二度被退、再度失聯。此情形恐衍生治安隱憂。

對此，移民署今天透過新聞稿表示，移民法修法後，失聯情勢已有改善，但移工在台衍生問題須跨部會合作，標本兼治，自源頭管理以減少移工發生失聯情形。

移民署指出，失聯移工遽增起因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，各國邊境管制，造成滯台人數增加，且國內勞動力市場供需失衡，衍生合法移工受非法工作高薪誘惑而選擇失聯。

另外，入出國及移民法增訂處罰態樣及提高罰則是為兼顧國家安全與社會安定，以抑制黑工市場發展，失聯移工持續增加與修正移民法加重逾期者罰鍰，兩者並不具關聯性。

移民署表示，為降低失聯移工滯台人數及其犯罪情事，疫後已持續透過專案機制，協同國安機關加強查處力道，並配合檢警機關，著重打擊失聯移工涉犯罪案件。

針對經查處且收容的失聯移工，移民署均依規定踐行罰鍰催繳程序，若確為無力支付行政罰鍰者，移民署依法移送行政執行，相關程序並不影響遣送進度。

移民署指出，目前考量失聯移工種類多元，且人數持續增加，究其原因，主要涉及國內勞動力市場需求、勞動條件、雇主與仲介管理及觀光政策等面向，事涉勞動部、農業部、外交部及各目的事業主管機關權責，以及就業服務法、外國護照簽證條例等相關法令規範，將持續促請勞動部研商減少移工失聯的措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，除協請勞動部邀集移工來源國駐台機構共同商討改善對策外，並以查處實務經驗，向勞動部提出政策建議，以利其會同經濟部、衛生福利部及農業部等目的事業主管機關，就移工的招募方式、語言溝通、薪資待遇、勞動環境保護及工作轉換等事項，研擬改善措施，以減少移工失聯的誘因。

移民署表示，關於失聯移工是否就地轉正，相關法規及配套措施須完善，將配合勞動部規劃辦理。（編輯：戴光育）1131111