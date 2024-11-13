桃議員張肇良涉關說違建牟利 桃檢起訴求刑10年

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（中央社記者葉臻桃園13日電）民進黨籍桃園市議員張肇良在未擔任議員時涉搭違建租給超商，並關說龍潭區公所讓違建不會被即報即拆，不法所得逾新台幣389萬元。桃檢今天偵結起訴張肇良等5人、求處10年徒刑。

張肇良涉嫌在民國109年、擔任桃園市政府顧問期間關說龍潭區公所，不要通報1處正在興建中的違章建築為A類違建，讓該違建不會被即報即拆，才能在完工後出租給超商營業；桃園地檢署7月搜索後向桃園地方法院聲請羈押張肇良獲准，並扣得相關金融帳戶內239萬5431元。

桃園地檢署今天向媒體表示，張肇良在民國109年、非任職桃園市議員期間，向不知情的地主租用龍潭區土地搭違建準備租給超商，興建過程中為避免遭發現是違建，還指示呂姓員工偽造不實的建築物施工中標示牌。

桃檢調查，張肇良在110年初遭檢舉後，該案由時任桃園市政府都市發展局建築管理處周姓約僱員、時任龍潭區公所工務課陳姓約僱技術員共同認定是「施工中違建」，列為最優先拆除對象。

桃檢調查，張肇良得知後，在未經地主同意或授權下偽造「陳情書」，並在周姓約僱員指點下，持偽造的「陳情書」假借民眾陳情程序向龍潭區公所陳情。

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起訴書指出，時任龍潭區公所主任秘書的現任龍潭區長黃世琪等人，明知該違建已被列為最優先拆除的「施工中違建」，卻非法將該違建改列為非優先拆除的「既存違建」，讓該違建在110年5月間被出租給超商經營，截至今年7月15日止，張肇良因而獲得出租收益不法利益389萬3400元。

桃園地檢署9月4日執行第2波搜索後偵結，依涉犯貪污治罪條例之圖利等罪嫌，對張肇良等5人提起公訴，並就張肇良具體求刑有期徒刑10年，其餘被告則依犯罪情節及犯後態度等因素求處適當之刑。（編輯：方沛清）1131113