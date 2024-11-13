台中男不滿前妻有新歡將她勒斃 國民參審判13年5月

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中許姓男子與前妻葉女今年初離婚後仍同居，今年7月間許男得知對方有新對象，口角後徒手將葉女勒昏送醫搶救仍不治；台中地院國民法官參審，今天判許男13年5月徒刑。

依據檢方起訴書指出，許男與妻子結婚逾10年，育有2名孩子，今年1月間雙方協議離婚後，仍同居住於台中市北屯區住處。

今年7月17日，許男趁葉女外出時，私自查看葉女電腦，透過LINE對話紀錄，得知葉女與另名劉姓男子交往，許男查看過程中，葉女返家目睹阻止，接著雙方發生爭吵後葉女欲離家。

許男情緒激動下抱住對方並強吻阻止，隔天葉女至警局報案遭家暴，經父母協調後，約定許男於7月26日搬離；但同月28日許男未搬離，當晚9時多他見葉女返家準備談判，雙方又爆爭吵並推擠。

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許男見葉女打電話要報警，以右手用力勾住葉女脖子，直到對方不再抵抗才鬆手，但葉女已因窒息而昏迷，許男直至當晚10時多才向警方報案，警消趕到現場後將葉女送醫，葉女經救治多天後，仍因缺氧、中樞衰竭身亡，檢方偵辦後依殺人罪嫌將許男起訴。

全案經台中地院國民法官與職業法官組成合議庭，11日起經多天審理後，今天中午宣判，許男犯強制罪處5月、得易科罰金，殺人罪部分處13年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1131113