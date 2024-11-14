台中富二代豪宅開賭場遭破獲 招引富二代賭客上門

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警察局第二分局今天宣布，查獲由富二代在自家豪宅開設的賭場，吸引同為富二代賭客上門，每月流動賭資達新台幣1300萬元，被查獲時大樓外也停滿多款進口豪車。

第二分局永興派出所日前獲悉有賭場藏身在轄內大樓豪宅內，違法賭德州撲克，經多日埋伏蒐證，向法院聲請搜索票，於10月26日清晨4時許突擊。

當大批警力衝進賭場大喊「不要動！趴下！」時，正專注賭局的賭客都嚇一跳，現場賭桌、賭資、賭具都來不及收，只能乖乖蹲地上，牌桌上一疊又一疊籌碼，賭金達8萬多元。

警方表示，現場還查獲大麻1包（含袋重3.49公克）、大麻吸食器1組、電子煙彈17顆（初驗呈毒品卡西酮反應），當場將賭場負責人26歲賴姓男子及賭客共9人一舉逮獲。

警方指出，這家賭場藏身北區一棟豪宅大樓內，是賴男自有住宅，以為將賭場選在高級住宅區，就能掩人耳目，但因附近住戶出入單純，卻在深夜經常有賭客進出，大樓外也停滿豪車，屋內更是傳來嘻笑打鬧聲，引起街坊鄰居側目。

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警方初步了解，賴男為富二代，選在自家閒置房產內設置賭場，並開設LINE群組招攬賭客，以「高級會所、美食、飲料」吸客，引來不少同為富二代賭客上門，賭客都是20、30歲左右，家境都不錯，全身都是名牌服飾及包包。

警方表示，賭客跟賴男多為原本相識，或朋友介紹，大多為有錢有閒人士，經常聚賭消磨時間，每個月流動賭金達1300萬元；警詢後全依賭博、毒品罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1131114