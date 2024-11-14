金門詐騙案10月財損逾千萬 最常見假投資假網拍等

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（中央社記者吳玟嶸金門14日電）金門縣警察局今天表示，今年9、10月受理詐欺案件，財損金額分別是新台幣402萬餘元、1014萬餘元，假投資類型詐騙案的件數與財損，都居金門詐騙手法首位。

金門縣警察局長陳錦文今天透過新聞稿說明打詐儀表板相關數據指出，今年9、10月受理詐欺案件分別是32、40件，財損金額分別是402萬餘元及1014萬餘元，較8月受理件數45件及財損金額3344萬餘元減少。

陳錦文表示，金門地區前3名高發詐欺案件是假投資（含假交友詐騙投資）、解除分期付款（假買家騙賣家）及假網拍，其中假投資件數與財損都居金門詐騙手法首位；另外，金門地區學生遭詐騙件數及類別統計分析，8月至10月各發生6件共18件，前3名詐騙手法為假買家騙賣家4件、假中獎通知3件及假網拍（騙買家）2件，仍以網拍詐欺案類居多。

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根據金門縣警察局提供詐騙被害人案例，陳姓男子透過臉書（Facebook）廣告得知投資訊息，遵循顧問老師推薦加入1個東南亞平台，並支付5萬元開店費，一開始雖有少量回款，但後續平台以系統維護等理由要求更多資金才能提領盈利，最後在損失近30萬元後才驚覺受騙，並向警方報案。

陳錦文說，已結合軍方、金融機構、超商及在地宮廟等民間團體，共建阻詐防護網，以有效減少詐欺被害，並呼籲民眾多加瀏覽打詐儀表板每日案例分享與解析，或加入165反騙宣導line官方帳戶觀看識詐宣導，提升反騙防護力。（編輯：陳仁華）1131114