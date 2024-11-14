阿里山山美觀景台空橋崩塌1死4傷 家屬集體求償

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）阿里山鄉山美村福美吊橋觀景台空橋昨天崩塌，造成苗栗縣5名退休教師從近5米高墜地，廖姓婦人送醫不治，其他4人受傷；廖婦兒子表示，將與其他傷者對政府集體求償。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫前往嘉義市立殯儀館相驗，廖婦嚴重頭部外傷，胸部外傷併雙側多處肋骨骨折併氣血胸，右側鎖骨骨折，肝挫傷，最後嚴重創傷死亡。

廖婦兒子周姓男子表示，昨天晚上在醫院聽聞崩塌的空橋因需整修曾管制，但公務機關管制沒有落實，還是有遊客爬上樓梯走空橋至觀景台。

周男指出，若是如此，管理機關有明顯疏失，明知遊憩設施有危險，怎麼會沒有嚴格管制，而造成母親因此身亡，以及4名長者受傷，家屬怎麼有辦法接受這樣的結果；待母親的後事圓滿處理後，將與其他傷者商討，對管理的公務機關集體求償。

廖婦同行友人指出，大家快樂出遊，準備到阿里山2天1夜旅遊，昨天下午到阿里山鄉達娜伊谷自然生態公園，在吃晚餐前夕，一起到福美吊橋附近逛一下，廖婦與其他4人站在空橋上準備拍照，突然「轟！」一聲，5人都摔到地面呻吟，事發突然，大家手忙腳亂救人及通報119、報警。

嘉義縣政府文化觀光局表示，福美吊橋景觀平台為88風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，並於2011年5月捐贈予阿里山鄉公所，後續由公所管理維護供遊客通行。

阿里山鄉長高瑞芳今天告訴中央社記者，事故發生後，趕到現場及醫院，聽聞有一名遊客身亡，感到非常難過、遺憾，公所會全力協助家屬善後，釐清事實，福美吊橋周邊設施已全面封閉。

高瑞芳表示，日前在觀景台空橋上，曾有遊客被突出的釘子刮傷，當時有管制改善，後來，公所有向縣府爭取經費改善周邊設施，原本近期施工，不料，卻發生昨天的不幸事故。

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嘉義縣警察局竹崎分局表示，苗栗縣通霄鎮退休教師及家眷40餘人，昨天組團前往嘉義縣阿里山鄉達娜伊谷旅遊，昨天下午4時30分左右，77歲廖姓婦人與其他4名團員站在當地通往福美吊橋的觀景台空橋上拍照，不料，空橋卻突然崩塌。

警方指出，廖婦等5人從高4.6公尺的橋上墜落至地面，消防局據報，派遣奮起湖等分隊人車前往救援，分別送醫急救，其中廖婦因頭部鈍傷，經急救後仍不治，另外4人無生命危險。（編輯：謝雅竹）1131114