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高市警公布打詐儀錶板 楠梓10月詐騙案增加最多

2024/11/15 13:42
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）配合中央推動打詐儀錶板，定期公布民眾受騙數據。高市警局今天公布前5大詐騙手法，第1名為假投資。轄內10月份發生數增加最多行政區為楠梓區，財損金額增加最多為三民區。

高雄市警察局上午召開「打詐儀錶板更優化 高雄警齊力守護民眾財產」記者會，由高市警察局長林炎田開場說明，「天下沒有白吃的午餐，世上沒有穩賺不賠的好事」，若有這2個認知就會更小心謹慎不易受騙。打詐儀錶板每天公布最新詐騙數據手法，真實呈現問題。

警方指出，市警局整合情資向上溯源查緝詐欺集團，今年度破獲集團性詐欺案共217件1262人，並配合警政署執行打詐專案，累計在各縣市查扣不法所得總計新台幣41億8568萬多元。引用各種主動預防措施，強化通報機制，透過公私協力齊心合作關懷阻詐，全面降低詐騙受害。

高雄市警察局刑事大隊長鄢志豪也公布打詐儀表板數字，10月發生數增加最多行政區為楠梓區，財損金額增加最多為三民區；每10萬人發生行政區為鹽埕區121件最多，財損金額以湖內區9199萬元最高。

警方分析，今年10月份前5大詐騙手法依序為假投資詐騙24.65%、網購詐騙14.17%、解除分期付款（假買家騙賣家）11.83%、假交友（投資詐財）6.34%、色情應召詐財5.4%；財損金額方面，假投資詐騙仍居第1名，佔總財損金額達67.51%。

高雄轄內橋頭、高雄地檢署也結合市警局首創異常帳戶預警通報聯繫平台，與金融機構密切合作，即時阻斷詐團不法金流移轉，降低被害人財損金額。迄今運用平台聯繫金融機構通報計294件，成功攔阻被害人共計181人，攔阻金額達1億1378萬5124元。

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另針對詐欺案類潛在被害人，由員警主動與潛在被害人聯絡，分析詐騙常見手法，讓潛在被害人提早驚覺受騙，減少損失。今年度共查訪4249名潛在被害人，其中因員警主動關懷通知，提前知悉遭詐人數2746名。

加上今年度成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件1699件，攔阻績效與去年同期1380件相較，件數增加319件，攔阻金額12億1986萬8532元，較去年同期攔阻金額7億1392萬1526元，增加5億594萬7006元。（編輯：郭諭儒）1131115

林炎田
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