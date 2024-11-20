員林暗夜車禍 直行賓士與左轉賓士碰撞殃及路邊4車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化員林市昨晚10時許，1輛賓士車直行萬年路二段，於林森路口先與1輛左轉賓士休旅車碰撞，再衝撞停放路邊4輛車，2名駕駛受傷送醫，酒測值均為零，確切肇因待警釐清。

彰化縣員林分局昨天晚間10時20分左右獲報，員林市萬年路二段與林森路口發生交通事故；員警初步了解，當時萬年路二段直行方向為綠燈，31歲黃姓男子駕駛賓士休旅車沿萬年路二段由南往北行駛，至肇事路口左轉時，與在萬年路二段由北往南直行的29歲吳男白色賓士車碰撞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳男發生事故後，車輛往前滑行撞到停放右側路邊4輛自小客車；整起事件造成6輛車受損，2輛賓士車頭均撞毀，另4輛其中1輛銀色自小客車後半部嚴重變形，黃男、吳男手腳擦挫傷，由救護車送醫，2人酒測值為零。

警方呼籲，民眾行駛道路應注意車前狀況，轉彎車輛應依規定讓車，保持適當安全距離並依照道路交通速限小心行駛，隨時注意路況，確保大眾用路安全。（編輯：陳仁華）1131120