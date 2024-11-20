網紅葛格Peeta持有大麻電子煙 緩起訴1年

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）健身網紅黎姓男子（葛格Peeta）被控施用第2級毒品大麻，採檢為陰性，獲不起訴處分；北檢針對他持有大麻電子煙的部分，今天緩起訴處分1年，須支付公庫新台幣15萬元。

檢警獲報，黎男涉嫌非法施用、持有毒品，今年3月間發動搜索拘提，並從黎男位於台北市的工作室、健身房等地查獲第2級毒品大麻菸草、電子煙等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦。

台北地檢署偵查後認為，黎男採檢為陰性，施用部分罪嫌不足，不起訴處分，另案偵辦涉嫌持有大麻電子煙與大麻菸草的部分。

北檢緩起訴處分書指出，黎男坦承持有大麻成分的電子煙，審酌他無前科，坦承犯行，給予緩起訴處分，期間1年，並須支付公庫15萬元。

此外，黎男被控持有大麻菸草的部分，檢方認為，大麻菸草外包裝查無黎男指紋，且黎男經營的健身房，員工均可自由進出休息室，不排除毒品為有心人士放在他外套口袋內，手機也無疑似談及買賣大麻的對話紀錄，認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

黎男經營的「營養健身葛格Peeta」YouTube頻道，主要是分享運動營養及健身知識。（編輯：蕭博文）1131120