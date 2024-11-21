前工程師屢偷晶片判刑 再竊台達電被逮桃檢起訴

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（中央社記者葉臻桃園21日電）林姓男工程師因去年行竊台達電與廣達的IC半導體晶片、CPU及記憶體被法院判刑，今年5月間他涉翻牆闖入台達電行竊被發現而未遂，桃園地檢署日前偵結，依竊盜未遂罪嫌起訴。

桃園地方法院判決書指出，林男（31歲）去年在台達電子工業股份有限公司平鎮廠當工程師期間，他疑因欠債，趁著值夜班偷走9980顆IC半導體晶片。案發後，他與台達電協調賠償新台幣140萬元成立，被判刑1年5月、緩刑3年。

另外，林男去年也曾因9度返回前東家廣達電腦股份有限公司偷走價值約923萬餘元的CPU晶片及記憶體，被判刑2年6月。

桃園地檢署起訴書指出，林男今年5月9日凌晨以翻牆方式進入台達電平鎮廠，再從3樓的高架地板攀爬管線到4樓庫存區，試圖翻找物品行竊，但過程中被員工發現。

起訴書表示，林男趁著員工通報主管時循原路逃逸，台達電事後報警偵辦。林男接受偵訊時，坦承犯行不諱，但供稱沒有特別的行竊目標。

桃檢認為，林男行為涉犯刑法無故入侵他人建築物、竊盜未遂等罪嫌，日前偵結，依竊盜未遂罪嫌將他起訴。（編輯：戴光育）1131121