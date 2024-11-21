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陳時奮控高虹安誣告求償975萬元案 續行言詞辯論

2024/11/21 17:21
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（中央社記者劉世怡台北21日電）遭停職的新竹市長高虹安遭旅美教授陳時奮提告誣告罪，一審判刑10月後，陳時奮以高不道歉，提民事求償975萬元。北院今天開庭，確認起訴範圍。法官訂明年1月底續行言詞辯論。

陳時奮的委任律師洪士傑庭上指出，這次民事求償金額新台幣975萬元涵蓋遭誣告的直接成本（律師費與返台旅費），以及間接損害，即精神與名譽損失等。

不過，而高虹安委任律師高奕驤指出，對方律師費僅3萬多元，希望對方能特定說明起訴的範圍，否則被告訴訟防禦困難，並請說明提告的侵權行為，例如何時何行為。

法官庭末諭知為確認起訴範圍，改訂明年1月21日上午9點40分續行言詞辯論，預估下次開庭不會辯論終結。

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全案緣於，高虹安不滿陳時奮於民國110年在臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控告高虹安誣告罪。一審台北地方法院8月21日判決高虹安有期徒刑10月；雙方不服，提起上訴，二審台灣高等法院於明年1月開庭。

陳時奮得知誣告案判決後表示，高虹安誣告刑案輸了，但仍繼續嘴硬，不願認錯道歉，為讓高虹安得到該有的教訓，透過律師提起民事求償訴訟。（編輯：張銘坤）1131121

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