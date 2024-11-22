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新竹男無照毒駕撞機車騎士致死 判刑6年6月定讞

2024/11/22 11:17
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（中央社記者謝幸恩台北22日電）新竹楊姓男子無照毒駕，追撞機車騎士導致其撞上大貨車死亡。一、二審均依服用毒品致不能安全駕駛而致人於死罪判處有期徒刑6年6月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，楊男曾有毒品前科，民國112年8月17日凌晨吸食毒品後，先騎車外出，再駕駛友人汽車，行經新竹市北區中華路三段左轉林森路時，追撞張姓機車騎士，導致對方撞上停在前方的大貨車後傷重不治。警員在楊男身上查獲第二級毒品安非他命，楊男也當場坦承毒駕肇事。

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一審的新竹地方法院國民法官法庭認為，楊男施用毒品後已達不能安全駕駛狀況，雖其行為符合自首規定，予以減刑，但考量楊男自事發後至審理期間均未積極處理民事賠償，致被害人家屬迄今難以原諒，因此判處有期徒刑6年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，檢察官上訴認為一審判決刑度過輕為無理由，據此駁回上訴，仍維持原判。經上訴，最高法院認為，原判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1131122

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