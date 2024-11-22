台灣災害應變生力軍 80民間緊急應變隊培訓完成

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）內政部今天辦科技防救災成果展，內政部長劉世芳說，鼓勵民眾遇天災互相幫助，共同建構更安全、更美麗台灣；另外，80支台灣民間自主緊急應變隊培訓完成，加入災害應變行列。

內政部今天在位於南投縣竹山鎮消防署訓練中心舉辦政府科技計畫暨科技防救災成果展，劉世芳出席表示，今年下半年台灣遭遇4次風災侵襲，消防、義消、志工付出許多努力，展現台灣防災、救災高度效率與團結，也感謝企業界支持，在人力、物力不足時伸出援手。

劉世芳說，總統賴清德推動「全社會防衛韌性」理念，鼓勵民眾遇到天災時互相幫助，共同建構更安全、更美麗台灣；今天成果展不僅具體呈現災害防救領域應用科技成果，更實質強化整體防救災量能，使民眾生命財產安全獲得更周延保障。

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今天也授旗80支台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），象徵培訓完成加入災害應變行列，劉世芳表示，為降低災後第一時間傷亡，借鏡美國、新加坡經驗，提出「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫」，中央、地方政府、民間、企業都有角色，目標透過6年中程計畫培養民間初期應變隊伍，協力政府機關、義警消救災。

劉世芳強調，今年訓練80支T-CERT完成理論與實務課程，核心價值是自救、救人、互助團結，於政府救援人力未抵達前，能快速先行動員、編組及進行人命救援及基礎救護，降低生命財產損失；今年首先培訓的隊伍以國家重要場域、港區關鍵企業為主，在緊急時刻保護重要設施，未來持續推動培訓T-CERT。（編輯：郭諭儒）1131122