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前中壢市長葉步樑涉弊無罪確定 刑事補償52.8萬

2024/11/23 12:21
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（中央社記者謝幸恩台北23日電）前桃園縣中壢市長葉步樑因監視器採購案被控圖利，獲判無罪確定後，以曾遭羈押禁見請求刑事補償。高院考量他羈押所受痛苦、名譽減損，日前准予補償葉步樑新台幣52萬8000元。

檢方起訴指出，葉步樑於民國91年間核定「以其他公共工程設備及投資公共建設及設施費」部分預算用於路口監視器工程，但市公所官員涉嫌收賄協助廠商得標，葉步樑因此被控圖利罪。

一審的桃園地方法院判處葉步樑有期徒刑8年6月；二審的台灣高等法院改以公務員經辦公用工程舞弊罪論處，改判處12年10月徒刑。案經最高法院撤銷判決，發回更審。

高院更一審認為，證人指述情節多有矛盾與瑕疵，難以作為不利葉步樑的證據，改判無罪。最高法院駁回檢察官上訴，葉步樑無罪確定。

葉步樑以遭羈押禁見132天為由，提出刑事補償請求。他主張，羈押期間剝奪其人身自由與家人相處時光，其清廉正派的政治形象化為烏有，從政之路一蹶不振。

高院法官審酌後，認定葉步樑遭羈押132天，以每日補償4000元為適當，准予補償共52萬8000元。如不服決定，可向司法院刑事補償法庭聲請覆審。（編輯：戴光育）1131123

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