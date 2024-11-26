北市男理髮違停拒檢撞警又出手攻擊 優勢警力逮補

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市41歲王姓男子近日到大安區理髮時違規停車，他發現員警要舉發時竟開車駛離並衝撞員警，造成員警腳部擦挫傷，王男事後返回又拒絕配合偵辦且攻擊警方，遭逮送辦。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所林姓員警於24日下午1時許執勤時，在忠孝東路四段一帶發現有輛汽車違規停放於路口紅線處，他隨即要上前舉發，自稱車主的41歲王男突然從一旁店家衝出，但拒絕配合警方出示證件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不料，王男隨即直接將車輛駛離，過程導致林姓員警遭衝撞受傷，造成其左腳有多處擦挫傷勢，林姓員警立即通報請求線上警力支援。

涉案的王男事發後又徒步返回現場，警方見狀將他依加重妨害公務罪現行犯要帶回派出所偵辦，過程中情緒激動的王男竟向警方發動攻擊，幸經優勢警力控制才將他順利逮捕，全案詢後依加重妨害公務罪現行犯移請台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1131126