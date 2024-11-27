高雄學生情侶產子怕被罵 棄屍女嬰判9至10月

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄林園一處果園3月有民眾發現女嬰遺體，警方追查是一對學生情侶生產後擔心被罵，且女嬰出生不久就死亡，情侶進而棄屍。高雄地院依過失致死等罪判9月至10月，緩刑2年。

高雄地方法院審理時，考量謝姓男子和許姓女友作為女嬰父母，本應負保護照顧義務，但在女嬰剛出生身體出狀況時，卻僅因擔心遭家人發現懷孕產子，就任由女嬰留在租屋處，最終導致腦傷續發中樞衰竭死亡。且2人後續仍未妥善安葬，就將遺體任意棄置在偏僻果園。

不過，法官審酌2人均坦承犯行悔過，事後也領回女嬰遺體，且目前均在大專院校就學實習，據此依過失致死、遺棄屍體等罪判謝男有期徒刑9個月、許女10個月，並宣告緩刑2年，另需提供100小時義務勞務，全案可上訴。

判決指出，許女去年9月發現懷孕後，唯恐遭反對不敢讓家人知道。直到今年3月12日出現產兆，就前往謝男苓雅區租屋處待產，並於當天下午在廁所馬桶產下一名女嬰。

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但因女嬰在生產過程中頭部被擠壓骨折，且傷勢加重致腦腫，心跳、呼吸變弱，但謝男和許女卻未及時送醫。女嬰死亡後，2人還以毛巾跟塑膠袋包裹女嬰遺體，由謝男當天晚間騎車前往林園區一處果園棄屍。

直到隔天上午果園園主巡視時發現女嬰遺體報警，警方經調閱路口監視器錄影畫面後，以車追人查獲謝男所為，進而將情侶2人依過失致死、遺棄屍體罪送辦。（編輯：郭諭儒）1131127