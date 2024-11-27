花蓮輕航機突失動力滑翔迫降河床 機上2人均安

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（中央社記者盧太城花蓮縣27日電）花蓮縣縱谷今天上午發生輕航機迫降意外，1架輕航機疑似回程途中機械突故障、引擎熄火失去動力；教練緊急應變，透過滑翔，迫降花蓮溪河床，機上2人均安。

花蓮縣消防局今天上午接受媒體聯訪表示，今天上午9時30分許，接獲報案指出有1架輕航機迫降在花蓮溪河床上，救護人員趕到現場，所幸包含機上教練、乘客都沒有受傷。

警消初步調查，輕航機約上午9時起飛，航行20分鐘後，發動機突然熄火無法啟動，教練決定緊急找適合地點迫降，最後順利在壽豐鄉米棧橋往北約2公里處的花蓮溪河床降落，機身左輪脫落有部分受損。

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飛行場資深楊姓教練說，初步了解是回程途中發動機引擎突然熄火，飛行經驗約5年、3000小時的36歲高姓教練決定滑行迫降，飛行教練都必須受過嚴格滑翔迫降訓練，加上機型在無動力情況下，仍有滑翔能力，即使失去動力，飛行員也有足夠時間應變，尋找適合降落地點。

業者表示，輕航機空重約200公斤，可搭乘2人，由飛行駕駛教練帶乘客飛行體驗，花東縱谷氣候穩定，加上地形空曠也增加安全性，出發前都會檢查飛機，發動機突然熄火確切原因，目前會配合民航單位，做進一步了解。（編輯：陳仁華）1131127