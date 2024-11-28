2度識破詐騙集團 善心賣菜嬤陳樹菊：不貪就不會被騙

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（中央社記者盧太城台東28日電）台東縣府邀善心賣菜阿嬤陳樹菊現身反詐，她曾被詐團盯上要她申請提款卡，也有詐團利用她申請帳號詐騙，都被她識破；她說「我是菜市場出身的，警覺性高，不要貪就不會被騙」。

台東縣政府今天與台東縣警察局聯合打詐，邀請被害人現身公開詐騙集團手法，提醒民眾注意；同時也邀請獲時代雜誌百大人物及亞洲富比世（Forbes Asia）亞太地區傑出善心人士、菲律賓麥格塞塞獎的陳樹菊擔任打詐、防詐台東隊。

陳樹菊說，有一次她被詐騙集團盯上，詐騙集團很厲害，每次都在菜市場人少時段打電話給她，和她周旋了1個多月，要她去申請提款卡，後來她受不了，就去銀行辦提款卡，銀行員感覺不對勁，叫她不要申請，需要錢來銀行，大家就會幫她服務。

後來她感覺銀行在這方面很慎重，她就相信銀行員的話，取消申請提款卡，沒想到她一回到菜市場，立即接到詐團電話，問她是否剛從銀行回來；她因此驚覺「這個人就在身邊盯著我」，於是他向前監察院長王建煊求援，不久一堆刑警出現在菜市場，從此就沒有再接到詐團電話。

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她說，還有一次詐騙集團利用她的知名度開了6個帳號募款詐騙，她接到詢問電話，並告知對方自己從沒有成立類似基金會的協會，接著她趕緊報警處理。

陳樹菊說，她是菜市場出身的，要騙她也不容易，「想騙你的人早就盯住你了，甚至在你旁邊觀察很久」，只要自己警覺高就會察覺，「天底下沒有白吃的午餐，自己沒有栽種哪會有成果；不要貪，貪最害人，一時貪念會受害一輩子，身體健康，家庭圓滿就好了」。（編輯：陳仁華）1131128