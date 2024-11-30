花蓮情侶才虐死1歲女 剛足月兒也死亡多處瘀青

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮34歲宋姓、陳姓情侶今年4月對1歲女兒甩巴掌，導致女童傷重不治，昨天又發生1個月大兒子到院前死亡，臉部、腹部有不明瘀青。警方於屋內發現毒品吸食器，事發原因仍待調查。

花蓮吉安警分局昨天下午5時許接獲醫院通報，1名1個多月大男嬰到院前死亡，臉部、腹部有不明瘀青，疑似受虐致死。

警方趕往醫院調查，男嬰父親陳男指出，當時跟2名男性友人在家，睡醒後發現兒子全身癱軟、沒有呼吸心跳，朋友幫忙報案送醫。

陳男向警方表示，3天前跟孩子的媽媽宋女因為金錢問題吵架，宋女負氣離家出走，這3天獨自照顧小孩，否認動手打小孩。宋女接獲通知後，也趕到醫院。

檢方初步相驗，男嬰頭部、身體有多處瘀青，將請法醫研究所進行解剖，釐清致死原因。警方在租屋處查獲毒品吸食器。

檢警追查發現，宋女及陳男原本住在光復鄉，今年4月才因受不了1歲4月大的女兒持續哭鬧，陳男教唆宋女對女兒甩巴掌，導致女童頭部重創、失去呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治，體內還被驗出毒品反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

女童虐死案後，宋女及陳男曾被羈押2個月，目前案件還在偵辦中，2人羈押期滿後，搬到吉安鄉租屋，就近與陳男的媽媽同住，宋女今年10月中產下男嬰，才剛滿足月就發生憾事。

花蓮縣政府社會處指出，第1件虐死案後，就將宋女及陳男列高關懷對象，當時宋女已經懷孕，持續追蹤到男嬰平安出生，最近一次社工訪視是11月15日，考量男嬰沒有外傷，且阿嬤表示可以協助照顧，沒有立即安置男嬰。（編輯：謝雅竹）1131130