本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

醫療後送專機燈號異常 6旬男返回金醫不治

2024/12/2 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門2日電）60歲吳姓男子昨天上午因心血管疾病送金門醫院，因金醫無法處置啟動後送機制；病患登上專機時卻發生燈號異常無法飛行，病患送回醫院後出現心律異常，下午近1時宣告死亡。

金門縣衛生局今天新聞稿表示，吳男昨天上午因心血管疾病送金門醫院，經檢查有主動脈剝離情形，由於金門醫院無法開刀處置，立即啟動緊急專機後送機制。

衛生局表示，病患登上後送專機，駕駛員發動引擎時發現發電機燈號異常狀況無法飛行，金醫啟動備援專案聯絡空中勤務總隊，並同步將病患送回金門醫院急診室；但病患到院後心律出現異常，經搶救仍回天乏術，在下午近1時不治。

衛生局表示，金門醫療後送由「安捷航空」提供服務，安捷去年值勤時有發生1次飛行紀錄器（黑盒子）燈號異常，今年則是第1次發生發電機燈號異常情形；昨天下午安捷進行故障排除並與原廠聯繫，判斷發電機沒有異常，是發電機感應器過度敏感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雖然安捷依民航局規定每日進行測試，但衞生局仍要求安捷航空務必執行引擎儀表更為安全確實測試流程；此外，依衛生局與安捷契約，安捷應在發生事故後3日內檢附航空器異常狀況、日後策進作為，衛生局今天也已發函要求安捷儘速說明。

衛生局表示，將統籌協調安捷航空與金門醫院急診室，全面檢討現行機制，提升緊急醫療後送效率與安全，同時優化急診醫療量能及流程，使整體運作更加順暢，確保病患在緊急情況下能獲得適切醫療救援服務。（編輯：孫承武）1131202

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：