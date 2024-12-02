醫療後送專機燈號異常 6旬男返回金醫不治

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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）60歲吳姓男子昨天上午因心血管疾病送金門醫院，因金醫無法處置啟動後送機制；病患登上專機時卻發生燈號異常無法飛行，病患送回醫院後出現心律異常，下午近1時宣告死亡。

金門縣衛生局今天新聞稿表示，吳男昨天上午因心血管疾病送金門醫院，經檢查有主動脈剝離情形，由於金門醫院無法開刀處置，立即啟動緊急專機後送機制。

衛生局表示，病患登上後送專機，駕駛員發動引擎時發現發電機燈號異常狀況無法飛行，金醫啟動備援專案聯絡空中勤務總隊，並同步將病患送回金門醫院急診室；但病患到院後心律出現異常，經搶救仍回天乏術，在下午近1時不治。

衛生局表示，金門醫療後送由「安捷航空」提供服務，安捷去年值勤時有發生1次飛行紀錄器（黑盒子）燈號異常，今年則是第1次發生發電機燈號異常情形；昨天下午安捷進行故障排除並與原廠聯繫，判斷發電機沒有異常，是發電機感應器過度敏感。

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雖然安捷依民航局規定每日進行測試，但衞生局仍要求安捷航空務必執行引擎儀表更為安全確實測試流程；此外，依衛生局與安捷契約，安捷應在發生事故後3日內檢附航空器異常狀況、日後策進作為，衛生局今天也已發函要求安捷儘速說明。

衛生局表示，將統籌協調安捷航空與金門醫院急診室，全面檢討現行機制，提升緊急醫療後送效率與安全，同時優化急診醫療量能及流程，使整體運作更加順暢，確保病患在緊急情況下能獲得適切醫療救援服務。（編輯：孫承武）1131202