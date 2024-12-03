范雲指侯友宜將重啟服貿挨告 北檢不起訴處分

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）民進黨立委范雲與林楚茵於大選時，指侯友宜與柯文哲將重啟服貿，讓台灣逼入險境或走回頭路，涉違總統副總統選罷法。北檢認為，范雲等人發言屬言論自由保障，今天不起訴處分。

民國112年6月26日，民進黨立委范雲在臉書（Facebook）上發文指出，「侯探長要重啟服貿，這不但是要將台灣逼入險境，更是會讓台灣成為國際逆流」等文字。同年7月6日，民進黨立委林楚茵與民進黨立委參選人曾柏瑜在立法院門口，發表「拒絕柯、侯重啟服貿，台灣不走回頭路」等演講言論。

國民黨總統候選人侯友宜認為，范雲、林楚茵及曾柏瑜散布謠言或傳播不實之事，有損害侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲之虞，提告范雲等人涉違反總統副總統選舉罷免法的意圖使候選人不當選而散布謠言或傳播不實之事罪。

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台北地檢署不起訴處分指出，范雲臉書文章是針對若重啟服貿的後果提出質疑與憂心；林楚茵與曾柏瑜的演講內容是表明拒絕重啟服貿，也說明一旦重啟服貿，將會影響台灣青年就業。

檢察官認為，范雲等人的言行反映其主觀認知及立場，表達其反對重啟服貿的態度，屬憲法言論自由保障的範疇，難認有散布謠言或傳播不實之事的行為，認定罪嫌不足，今天予以不起訴處分。（編輯：張銘坤）1131203