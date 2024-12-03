顏寬恒涉貪偽造文書一審判8年4月 二審出庭喊冤

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（中央社記者蘇木春台中3日電）國民黨立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費等案，台中地院一審依貪污、偽造文書共判8年4月。經上訴台中高分院審理今天開庭，顏寬恒出庭喊冤，並稱被起訴判刑他無法接受。

台灣高等法院台中分院今天召開準備程序庭，顏寬恒與妻子陳麗凌、顏寬恒的胞弟顏仁賢、設計公司負責人張于廷、建設公司負責人林進福等5人皆出庭。

顏寬恒在庭中表示，檢察官上訴為無理由，他無犯罪行為，遭控假買賣部分是真實買賣，沒有使公務員登載不實，並否認有竊占行為。此外，他擔任立委期間，聘請助理擔任助理工作，所有薪資都到助理自己的帳戶，卻被以此起訴判刑，他無法接受。

顏寬恒的委任律師羅閎逸說，不能因為交易價格較低，就認定是假買賣，當時案件帶給顏寬恒非常大打擊，才下定決心一定要賣掉，賣的過程，林進福稱買方可能後續資金因為貸款不出來，無法支付，迫不得已才答應借款給林進福，現在林進福已將此款項清償，被認為是假買賣是非常冤枉。

利用職務上機會詐取財物部分，羅閎逸說，從起訴或原審判決，當已清楚認定顏寬恒聘用林進福當國會助理，這是確實，林進福也確實從事國會助理的工作，薪資也都是進林進福的個人帳戶，並沒有任何一毛錢進到顏寬恒口袋。

依據檢方起訴書，顏寬恒位於台中市沙鹿區豪宅涉嫌侵占國有地1097.14平方公尺，民國110年選舉期間遭告發後，顏寬恒、林進福以「借款」形式，將新台幣4541萬元借予張于廷，張于廷再以相同金額向顏寬恒、陳麗凌及顏仁賢購買所涉及土地及建物，這部分涉及偽造文書。

此外，檢方偵辦時發現，顏寬恒疑用林進福當作人頭詐領助理費108萬元，全案112年4月間依竊占、偽造文書與貪污治罪條例等罪嫌，將顏寬恒等人起訴。

台中地院一審審理後，今年7月間依貪污罪判處顏寬恒7年10月、偽造文書6月、竊占國土無罪，全案上訴台中高分院審理中。（編輯：戴光育）1131203