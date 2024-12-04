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竹東男子咬傷消防員 依妨害公務傷害判刑4月

2024/12/4 15:53
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣周姓男子日前意圖闖越道路傷害自已，簡姓消防員出動救援卻遭周周男咬傷。新竹地院表示，周男未與簡姓消防員和解，還潛逃被通緝，將周男依傷害罪判刑4月。

判決書指出，民國111年4月8日晚上10時許，27歲周男意圖闖越道路傷害自已，竹縣消防局二重分隊獲報後，派遣簡姓消防員等人前往救護。

判決書表示，周男明知簡姓消防員身穿消防服，正執行救護公務，竟抗拒救護，並以口咬簡姓消防員右上臂，導致撕裂傷，事後周男還否認犯罪。

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法官審酌，周男未能尊重依法執行職務消防員，竟抗拒救護並咬傷消防員，公然挑戰公權力、藐視國家法秩序規範，且對公務員依法執行職務威信、尊嚴造成相當程度負面影響，顯然欠缺法治意識，所為應予譴責。

法官指出，雖周男有和解意願，但至今未能與消防員達成和解並賠償損害，在案件審理過程中，周男還潛逃被通緝2次，最後依傷害罪判處4月。可上訴。（編輯：方沛清）1131204

#消防員
#新竹地院
#新竹縣
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