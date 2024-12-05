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指蘇治芬替光電業者圍事 黃國昌獲不起訴

2024/12/5 10:13
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（中央社記者林長順台北5日電）台灣民眾黨立委黃國昌4月間指控前雲林縣長蘇治芬替麥寮光電業者圍事，蘇治芬到台北地檢署控告黃國昌涉嫌加重誹謗。北檢偵辦後認為，黃國昌言論屬言論自由範疇，予不起訴處分。

麥寮鄉長於今年4月13日補選，共4人登記參選，包括台灣民眾黨林宜豊、無黨籍縣議員許留賓、前麥寮鄉長許忠富（民進黨籍未獲政黨推薦）、國民黨籍許志豪，最後由許忠富當選。

黃國昌4月7日於臉書發文指出，民進黨2014年提名光電業者許忠富參選雲林麥寮鄉長，是如何與英系金主蔡宗融合作，把麥寮鄉4個區域提報為光電專區，之後由蔡宗融獲取其中3區。面對這些官商勾結⋯⋯曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬，突然急忙跳出來替許忠富圍事。

蘇治芬於4月11日到北檢提告黃國昌加重誹謗。她指出，選在麥寮鄉長補選時，在臉書上進行不實的抹黑、造謠，黃國昌不能濫用言論自由，用能源政策包裝攻擊，顛倒是非黑白。

檢方指出，參選人的操守廉潔，本應受全民共同監督，參選人過往政績與觀感屬公共議題，縱為負面評價，然為促使公共思辯的輿論功能，本屬公眾得以評論之事。黃國昌企圖以本案貼文喚起一般民眾對於公共事務議題的關注，屬於對可受公評之事發表意見。

檢方表示，黃國昌在張貼臉書貼文前，確已取得一定的資訊來源，客觀上可合理相信其言論內容為真實，符合合理查證的要求，雖用字遺詞未能符合告訴人期待致令告訴人感到不快，但出於善意而對可受公評之事發表意見，應屬憲法言論自由保障範疇，因此將黃國昌不起訴處分。（編輯：李淑華）1131205

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