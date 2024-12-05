陸官士官長聽信退役學姊變賣報廢剪床 貪污罪起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄5日電）陸軍官校陳姓士官長因應校慶將至，長官要求處理報廢剪床，聽信退役邱姓學姊，將剪床運出變賣平分款項。雄檢偵結後，今天依貪污治罪條例侵占公有財物罪起訴陳男、邱女。

高雄地檢署今天指出，國軍陸軍官校大學部某系陳姓管理助教士官長負責管理系上財產，但今年1月下旬時因校慶將至，長官要求將停放校內路口的「勤務連-大型機具-剪床」移置報廢庫房擺放，45歲陳男聯繫、調度移置車輛未果，便聯繫曾負責同業務的48歲退役邱姓學姊協助，邱女則提議可找廠商將剪床運出變賣。

2人商議後，邱女2月22日下午就以堆高機將剪床搬運上車，再以廢紙蓋在剪床上掩人耳目，隨後由陳男指示不知情下屬引導車輛放行駛出營區，剪床經以回收廢鐵秤重變賣，得款新台幣3萬5970元，邱女則從中分到5000元。

全案直至校方清點財物發現短缺報警，高雄地檢署指揮高雄憲兵隊、高雄市政府警察局鹽埕分局、法務部調查局高雄市調查處等單位，7月17日前往陸軍官校辦公處所及被告住居所等處搜索，並帶回陳男、邱女、陳男下屬及相關證人到案說明。經檢方訊後聲押陳男、邱女禁見，高雄地方法院裁定各以20萬、15萬元交保候傳並均限制住居。

檢方偵結後，認定陳男違反陸海空軍刑法、貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌；邱女違反貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌，並依法提起公訴；陳男下屬則不起訴處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方指出，考量陳男在偵查中自始至終坦承不諱，並已繳回全部犯罪所得，且此件變賣剪床款項僅3萬5970元，金額不大，此件剪床又符合國軍廢舊及不適用物資處理作業規定標準，已納入汰除品項。加上陳男為儘速達成長官要求，才鋌而走險誤觸法網，據此建請高雄地方法院減輕其刑。

邱女部分，檢方則建請法院審酌被告始終否認犯行，且迄今未繳回不法利益5000元，並考量此件犯罪情節尚屬輕微，量處適當之刑，以儆效尤。（編輯：李淑華）1131205