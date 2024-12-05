男子嘉市運動中心泳池溺斃 家屬質疑業者管理不當

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（中央社記者蔡智明嘉義市5日電）蔡姓男子1日晚間在嘉市國民運動中心游泳沉入池底14分鐘溺斃，家屬今天指場館救生設備有瑕疵管理不當，業者卻推託為救生員疏失；檢方說，家屬意見已列入案件調查範圍。

蔡男家屬撰寫疑點陳述書，提出國民運動中心游泳場館管理不當，「游泳池管理規範」規定業者應於游泳池岸邊備妥的救生設備明顯有瑕疵且沒維護，未進行人員使用救生器材訓練等質疑。

此外，還指出業者聲稱現場有2名救生員，但從監視畫面只看到1名救生員在滑手機，案發後場館未確認是否設施缺失，仍繼續營運。蔡男家屬希望檢調單位協助查明事件真相，避免未來再有憾事發生。

嘉義地檢署表示，4日下午3時許法醫解剖確認死因，初步發現有溺水表現，惟確切死因，尚待病理切片及檢體檢驗報告，綜合判斷。有關死者家屬所質疑游泳池救生設備及救生員平日訓練、案發時處置過程等情事，由承辦檢察官列入案件調查範圍。

警方表示，住民雄鄉的蔡男1日晚間前往嘉義市國民運動中心游泳，被發現溺水在游泳池底，吳姓救生員緊急將蔡男拉上岸，並進行急救措施；消防人員到場時蔡男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍宣告不治。

警方說，調閱監視器發現死者獨自游泳，1日晚上6時18分沉入水底就沒再上來，直到6時32分才被其他泳客發現。（編輯：李淑華）1131205