男酒駕上路3分被誤判42分上訴 判1年1月定讞

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）屏東魏姓男子酒駕被逮，一審屏東地院發現有6次前科判1年2月，魏男以僅酒駕上路3分鐘卻被認定為42分鐘上訴；高雄高分院經調查屬實，但酒駕累犯仍判1年1月定讞。

台灣高等法院高雄分院審理時，魏男主張僅酒駕上路3分鐘就被抓，並非42分鐘請求輕判，法官經勘驗行車路線，參酌Google地圖行程時間資料發現發言有據。原審考量被告酒駕「行車時間約42分鐘，期間非短」作為刑罰裁量依據，影響刑罰裁量。

高院法官審結後，仍考量魏男酒駕屢犯，不宜輕判，依公共危險罪撤銷改判1年1個月，全案定讞。

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判決指出，魏男今年1月9日中午在屏東縣竹田鄉公正路工地飲酒後，下午2時酒駕騎車上路沒多久即因違規紅燈左轉被攔查，酒測值達每公升0.99毫克，當場依公共危險罪送辦。

一審屏東地方法院審理時，魏男雖坦承犯行，但法官發現他有6次酒駕前科，足見被告明知酒精對人意識能力具不良影響，仍罔顧公眾交通安全酒駕，且行車時間約42分鐘，據此依公共危險罪判處有期徒刑1年2個月。（編輯：孫承武）1131206