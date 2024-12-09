本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市母女疑遭詐騙輕生 蔣萬安要求重新議處員警

2024/12/9 21:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市內湖一對母女疑遭詐輕生，警方發現先前受理詐欺案的員警電話中言詞失當；北市府表示，市長蔣萬安當面向警察局長李西河關心案情進度，並要求重新議處員警。

台北市內湖區一對母女疑遭詐後輕生，警方從遺書內容追查，發現港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時，言詞缺乏同理心。

內湖警分局今天表示，經考績會決議，核予劉姓員警1大過處分並調整至警備隊；港墘派出所長監督不周，記過1次；分局長蕭惠珠自請處分。此外，士林地檢署表示，員警言詞不當與本件死亡案有無關連，檢察官將一併了解，依法處理。

台北市政府發言人殷瑋晚間表示，市長蔣萬安今天在治安會報後有當面向警察局長李西河關心案情進度，因為此案跟詐騙有關，蔣萬安相當不捨與憤怒。

殷瑋說，蔣萬安要求警局進一步審視此案，並重新議處，也要警察局跟社會局保持橫向溝通，警政、社政密切合作，積極給予家屬支持。（編輯：蕭博文）1131209

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#士林地檢署
#北市府
#內湖警分局
#李西河
#蔣萬安
#台北市政府
#殷瑋
#衛福部
#蕭惠珠
蔣萬安
雙城論壇挨批承諾跳票 北市反擊民進黨無能及雙標議員揭雙城論壇層級不對等 批蔣萬安喪權辱國
殷瑋
北市府：上海訪團16日抵台 17日出席雙城論壇第15屆雙城論壇17日登場 上海副市長出席
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：