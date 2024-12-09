北市母女疑遭詐騙輕生 蔣萬安要求重新議處員警

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市內湖一對母女疑遭詐輕生，警方發現先前受理詐欺案的員警電話中言詞失當；北市府表示，市長蔣萬安當面向警察局長李西河關心案情進度，並要求重新議處員警。

台北市內湖區一對母女疑遭詐後輕生，警方從遺書內容追查，發現港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫被害人時，言詞缺乏同理心。

內湖警分局今天表示，經考績會決議，核予劉姓員警1大過處分並調整至警備隊；港墘派出所長監督不周，記過1次；分局長蕭惠珠自請處分。此外，士林地檢署表示，員警言詞不當與本件死亡案有無關連，檢察官將一併了解，依法處理。

台北市政府發言人殷瑋晚間表示，市長蔣萬安今天在治安會報後有當面向警察局長李西河關心案情進度，因為此案跟詐騙有關，蔣萬安相當不捨與憤怒。

殷瑋說，蔣萬安要求警局進一步審視此案，並重新議處，也要警察局跟社會局保持橫向溝通，警政、社政密切合作，積極給予家屬支持。（編輯：蕭博文）1131209

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