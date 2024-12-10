竹南男持刀砍傷母子後墜樓亡 警：疑幻覺失控

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣竹南鎮有家暴紀錄黃姓男子昨晚持刀砍傷母親及10歲兒子後墜樓身亡。警方今天表示，黃男疑因幻覺失控欲自殘，家人阻止過程中不慎遭誤傷，祖孫2人目前皆住院治療。

苗栗縣警察局竹南分局指出，中港海口派出所昨晚8時許接獲報案，稱家人精神不穩失控，需要警察到場協助，員警獲報後立即趕赴現場，經了解，37歲黃男疑似思覺失調，產生幻聽及幻覺，欲持刀自殘，家人見狀上前阻止，過程中黃男不慎劃傷62歲母親及10歲兒子。

黃男母親臉部及身體有多處刀傷，兒子頸部也有開放性傷口，7歲女兒未受傷但飽受驚嚇。救護人員先與員警合作救出黃母和兄妹後，黃男一度與警方對峙，把自己反鎖屋內，情緒激動自4樓墜落，當場失去生命跡象，送醫宣告不治。

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為恭紀念醫院醫療副院長陳敏雄表示，黃母臉部及其他多發部位開放性傷口已進行縫合，生命徵象穩定，目前住院觀察；10歲男童頸部開放性傷口，昨晚緊急手術後進加護病房，生命徵象穩定，除了護理治療之外，也已請社工協助，積極安撫患者的心理狀況。

苗栗縣政府社會處指出，黃男於109年曾因夫妻相處衝突對前妻家暴，110年離婚後結案，但仍為探視子女問題有過衝突，昨晚事發後，已有社工介入，經評估親屬資源協助照顧黃男子女，暫無緊急安置必要。（編輯：張銘坤）1131210