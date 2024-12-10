新北男子酒駕逆向撞來車 酒測值嚴重超標遭送辦

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市八里區今天凌晨發生王姓男子酒後開車上路，逆向撞上來車才停止，警方到場對王男實施酒測，酒測值高達0.99mg/L，嚴重超標，當場被警方依公共危險罪嫌逮捕送辦。

蘆洲警分局以訊息說明，48歲王姓男子與李姓妻子疑與友人聚餐喝酒，今天凌晨開車要返回附近住家，根據監視畫面，王男開車到八里區中華路二段與商港路口，打左轉燈後就一路滑行，逆向前進。

陳姓男子開車行經時見狀停車，但只見王男的車子緩緩靠近，直至撞上車頭才停止。警方到場處理時，王男渾身酒氣，酒測值達0.99mg/L。

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警方表示，酒測值超過0.15mg/L就會影響行車思考，可依法開單告發；逾0.25mg/L就可能酒醉並危及行車安全，會被依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。王男已達送辦標準近4倍，嚴重違規。

警方表示，員警除現場測繪照相釐清肇事責任外，並當場依涉嫌公共危險罪嫌逮捕王男，移送士林地檢署偵辦。同車的王妻未善盡勸導義務，明知駕駛人酒駕不禁止，將依法連坐處罰，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。（編輯：李錫璋）1131210