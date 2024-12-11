本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
首頁 / 社會

高雄男為討2萬丟爆竹縱火釀1死 殺人罪起訴

2024/12/11 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄吳姓男子不滿陳姓女子欠款2萬元不還，8月間前往陳女高雄林園區住處丟擲3個爆竹洩憤警告，導致現場私人神壇陷入火海，釀1死2傷。雄檢偵結後依殺人罪起訴吳男。

高雄地檢署起訴書指出，33歲吳男因與陳女有新台幣2萬元債務糾紛，經索討未果越想越氣，今年8月10日晚間10時許攜帶盒裝爆竹煙火，前往陳女位於林園區王公路住宅。

吳男抵達後先是點燃2個爆竹煙火紙管，丟在住宅前斜坡溝槽處，但離開後又覺得心有不甘再駕車返回現場，吳男見1樓私人神壇鐵門未完全關閉，竟點燃第3個爆竹煙火紙管，彎腰朝屋內丟擲後離去，導致爆竹在屋內爆炸，引燃現場紙類、木桌椅、塑膠椅等易燃物，整棟3樓住宅隨即陷入火海。

高雄市政府消防局獲報出動23車及55人到場救火，但火警仍造成47歲李姓男子在3樓房間明顯死亡，其餘屋內1男、1女受傷送醫，1男無大礙未送醫。陳女則是返家後得知噩耗。

警方事後經調閱監視器畫面發現吳男開車至案發地點，並有點火動作，隔天凌晨循線在屏東縣東港鎮查獲到案。

高雄地檢署偵結後，依火場鑑定報告、監視器畫面等證據認定犯罪事實明確，並依殺人罪起訴。（編輯：謝雅竹）1131211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：