高雄男為討2萬丟爆竹縱火釀1死 殺人罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄吳姓男子不滿陳姓女子欠款2萬元不還，8月間前往陳女高雄林園區住處丟擲3個爆竹洩憤警告，導致現場私人神壇陷入火海，釀1死2傷。雄檢偵結後依殺人罪起訴吳男。

高雄地檢署起訴書指出，33歲吳男因與陳女有新台幣2萬元債務糾紛，經索討未果越想越氣，今年8月10日晚間10時許攜帶盒裝爆竹煙火，前往陳女位於林園區王公路住宅。

吳男抵達後先是點燃2個爆竹煙火紙管，丟在住宅前斜坡溝槽處，但離開後又覺得心有不甘再駕車返回現場，吳男見1樓私人神壇鐵門未完全關閉，竟點燃第3個爆竹煙火紙管，彎腰朝屋內丟擲後離去，導致爆竹在屋內爆炸，引燃現場紙類、木桌椅、塑膠椅等易燃物，整棟3樓住宅隨即陷入火海。

高雄市政府消防局獲報出動23車及55人到場救火，但火警仍造成47歲李姓男子在3樓房間明顯死亡，其餘屋內1男、1女受傷送醫，1男無大礙未送醫。陳女則是返家後得知噩耗。

警方事後經調閱監視器畫面發現吳男開車至案發地點，並有點火動作，隔天凌晨循線在屏東縣東港鎮查獲到案。

高雄地檢署偵結後，依火場鑑定報告、監視器畫面等證據認定犯罪事實明確，並依殺人罪起訴。（編輯：謝雅竹）1131211